В майские праздники в Челябинской области изменится расписание электричек.

Из-за праздничных и выходных дней в ближайшее время в Челябинской области произойдут корректировки расписания пригородных поездов. Как сообщили в Свердловской пригородной компании, часть рейсов будет отменена, а на некоторые направления, наоборот, назначат дополнительные поезда. Кроме того, поменяются дни отправления отдельных поездов.

По информации перевозчика, 1 и 11 мая не будет курсировать поезд № 6004 Полетаево‑1 – Челябинск, отправляющийся в 07:31.

На 30 апреля назначен дополнительный рейс № 7905/7906 Челябинск – Магнитогорск‑Пассажирский. Рейс № 7148 Златоуст – Челябинск отправится 11 мая вместо 10 мая.

В период с 29 апреля по 4 мая и с 7 по 12 мая ежедневно будут ходить поезда № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург‑Пассажирский и №7028/7008 Екатеринбург‑Пассажирский – Верхний Уфалей – Челябинск.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание на официальных ресурсах железнодорожных компаний, а также на станциях и в пригородных кассах.

Ранее стало известно, что с 1 мая по 15 октября пенсионеры‑садоводы Челябинской области смогут воспользоваться 70‑процентной скидкой при покупке проездных билетов или абонементов выходного дня на пригородные поезда.

А 30 апреля в Челябинске откроется 77-й летний сезон на детской железной дороге в парке имени Ю. А. Гагарина. Пассажиры смогут проехаться в составе, в голове которого будет находиться паровоз 157С-24, выпущенный 90 лет назад.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1140245/