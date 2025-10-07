В октябре изменится расписание электрички Миасс — Челябинск.

Поезд будет отправляться на 40 минут позже.

Фото: ИА «Первое областное»

Пригородный поезд № 6032 Миасс — Челябинске сменит привычный график в октябре. Изменения вводят на четыре дня: 8‑е, 11‑е, 18‑е и 25‑е число. Об этом сообщили в Свердловской пригородной компании.

Рейс будет отправляться из Миасса на 40 минут позже, в 18:05. В Челябинск он приедет с аналогичной задержкой — в 20:20. Это связано с плановыми ремонтными работами на железной дороге.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-oktyabre-izmenitsya-raspisanie-elektrichki-miass-chelyabinsk/