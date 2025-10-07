В октябре изменится расписание электрички Миасс — Челябинск.

Обратная связь Четверг, 9 октября, 21:46
| Общественная жизнь

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Подробнее

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 09.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Единая дежурно-диспетчерская служба просит водителей быть особенно осторожными по утрам в эти дни. Подробнее

| Общественная жизнь

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Продолжительный отдых стартует 31 декабря Подробнее

| Общественная жизнь

О горах и людях!

Иногда явления, события и факты столь велики, что уместить их в рамки одной экспозиции сложно.  Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 08.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

На Таганае обнаружили редкий белоснежный гриб.

Это новый вид для национального парка. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Поезд будет отправляться на 40 минут позже.

Фото: ИА «Первое областное»

Пригородный поезд № 6032 Миасс — Челябинске сменит привычный график в октябре. Изменения вводят на четыре дня: 8‑е, 11‑е, 18‑е и 25‑е число. Об этом сообщили в Свердловской пригородной компании.

Рейс будет отправляться из Миасса на 40 минут позже, в 18:05. В Челябинск он приедет с аналогичной задержкой — в 20:20. Это связано с плановыми ремонтными работами на железной дороге.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-oktyabre-izmenitsya-raspisanie-elektrichki-miass-chelyabinsk/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, озерчане, Озерск.

