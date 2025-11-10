Пусть растут деревья…

Наш город всегда был очень зеленым, но деревья стареют, их нужно обновлять. В лицее №23 есть небольшой питомник саженцев, где дети выращивают деревья для озеленения города. Растут деревья, вместе с ними растут и дети. Растут хорошими людьми.

Это лето было длинным, прекрасным и довольно дождливым, но для посадок деревьев и приживаемости, это очень хорошо.

За лето 2025 года из питомника лицея №23 высажено 72 дерева на улицах, во дворах, в школах и детских садах г. Озерска, а также на территории ПКиО и ОТИ НИЯУ МИФИ. В общей сложности во всех акциях приняли участие 117 ребят (в том числе из детских садов, других школ и ОТИ НИЯУ МИФИ).

На подоконниках в классах младшие ребята вырастили дубочки и шаровидные ивы, а в питомнике старшеклассники в течение нескольких лет выращивали ели, кедры, клены остролистные. Часть деревьев школьники садили сами, другие – передали на посадку жителям города. Теперь у каждого дерева есть заботливый хозяин и место под солнцем.

Кроме того, старшеклассники ухаживали за деревьями в питомнике и за посадками прошлых лет - в дендропарке за ДК "Маяк", на ул. Пушкина, Блюхера и на Набережной. Большое спасибо озерчанам, которые поддержали начинание детей и взяли на себя дальнейшую заботу о деревьях.

Проект реализован при поддержке гранта "Росатом - территория добра и здоровья", на средства которого приобретен инвентарь и удобрения для работы в питомнике лицея

Видео о реализации проекта:https://disk.yandex.ru/i/U_Fbx-piKQlMSQ