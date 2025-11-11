Управленцам Челябинской области предлагают побороться за звание лидеров России.

Обратная связь Четверг, 13 ноября, 22:15
Общественная жизнь

 Фото: лидерыроссии.рф

В этом году конкурс впервые пройдет в формате командных состязаний.

Стартовал прием заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Главным нововведением этого сезона стал командный формат: теперь за звание лучших будут бороться управленческие команды из пяти человек. Рассказываем, что это за проект и какие преференции могут получить его участники и победители.

Цель конкурса — поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств. Современные сложные задачи практически невозможно решить в одиночку — так считает председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.

«Командность, коллективная работа — это то, что свойственно российским традиционным ценностям. В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами»,— подчеркнул Сергей Кириенко.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные команды руководителей в составе пяти человек. Но есть ряд условий. Возраст участников должен составлять от 18 до 55 лет, а управленческий опыт каждого члена команды — не менее 2 лет.

Всего представлены четыре категории для регистрации, за победу можно побороться в следующих номинациях:

— государственные управленческие команды;

— управленческие команды корпораций;

— управленческие команды организаций;

— сборные управленческие команды.

Важное условие: во всех категориях, кроме сборных, команда должна быть реальной рабочей группой, сотрудничающей не менее одного года в одной организации.

Главным призом для команд-победителей станет обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии (РАНХиГС) по программе, аналогичной «Школе губернаторов».

За время проведения конкурса было подано более миллиона заявок из России и 150 стран мира. Более 650 участников получили назначения на высокие должности, включая посты заместителей федеральных министров, сенаторов, депутатов Госдумы, глав субъектов РФ и руководителей крупных компаний. Шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команды» продлится до лета 2026 года.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/upravlentsam-chelyabinskoy-oblasti-predlagayut-poborotsya-za-zvanie-liderov-rossii/

Челябинская область, Озерск.

