| Общественная жизнь

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря. Подробнее

В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

Образ святителя Феодосия Черниговского передали благочинному Миасского Южного округа и настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Георгию Крецу старообрядцы. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 10.12.2025 год. Подробнее

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Ночью региональные дороги расчищали 49 машин. Подробнее

В челябинских школах не стали отменять занятия из-за морозов.

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что 9 декабря 2025 года занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Победу присудили в номинации «Методическая поддержка — „Инструменты успеха“

Совет муниципальных образований Челябинской области выиграл во всероссийском конкурсе системных решений. Подробнее

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Опубликован свежий всероссийский рейтинг от аналитиков РИА «Новости». Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 08.12.2026 год. Подробнее
Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Фото: ИА «Первое областное»

Ночью региональные дороги расчищали 49 машин.

Дорожные службы Челябинской области в минувшие сутки работали в усиленном режиме. В ночь на расчистку и обработку региональных трасс вышли полсотни спецмашин, сообщили в пресс-службе областного Миндортранса.

На Южный Урал вслед за первым снегом пришли и морозы. От наледи региональные дороги чистили комбинированные машины, погрузчики и тракторы.

Работа ведется круглосуточно. Днем патрульные экипажи мониторят состояние трасс, расчищают снежные накаты и обрабатывают покрытие противогололедными материалами.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что уборку снега в муниципалитетах губернатор Челябинской области поручил взять на особый контроль. В Челябинске вчера на расчистку улиц вышли 182 единицы техники и 507 дорожных рабочих.

Информация  предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/trassy-chelyabinskoy-oblasti-obrabotali-protiv-naledi/

Челябинская область, Озерск.

