Фото: ИА «Первое областное»

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Ночью региональные дороги расчищали 49 машин.

Дорожные службы Челябинской области в минувшие сутки работали в усиленном режиме. В ночь на расчистку и обработку региональных трасс вышли полсотни спецмашин, сообщили в пресс-службе областного Миндортранса.

На Южный Урал вслед за первым снегом пришли и морозы. От наледи региональные дороги чистили комбинированные машины, погрузчики и тракторы.

Работа ведется круглосуточно. Днем патрульные экипажи мониторят состояние трасс, расчищают снежные накаты и обрабатывают покрытие противогололедными материалами.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что уборку снега в муниципалитетах губернатор Челябинской области поручил взять на особый контроль. В Челябинске вчера на расчистку улиц вышли 182 единицы техники и 507 дорожных рабочих.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/trassy-chelyabinskoy-oblasti-obrabotali-protiv-naledi/