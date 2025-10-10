Обратная связь Вторник, 14 октября, 18:19
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Мозг-обманщик и закон сохранения энергии: челябинский диетолог рассказала, что мешает нам худеть.

Мозг-обманщик и закон сохранения энергии: челябинский диетолог рассказала, что мешает нам худеть.

И почему «отрезать полжелудка» не панацея. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.

Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.

Короткометражный фильм назвали «Агитбригада. Серая зона» Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Подробнее

| Общественная жизнь

В октябре изменится расписание электрички Миасс — Челябинск.

В октябре изменится расписание электрички Миасс — Челябинск. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 09.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Единая дежурно-диспетчерская служба просит водителей быть особенно осторожными по утрам в эти дни. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 13 октября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 4°С

• атмосферное давление 747 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93%

• ветер С-В 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Дзержинского 35, Матросова 28,30,32,38, Гайдара 11,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26 с 9 до окончания

Ермолаева 32 с 930 до окончания

К.Маркса 32-3п с 9 до 12 часов

Луначарского 13-4п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения

Бажова 2, 4; Победы 38, 40, 44, 46; Студенческая 14, 18, 20; Кирова 9; Чапаева 1, 3, 5, 8; Торговый проезд 2, 4; Свердлова 35, 37, Ленина 26, 28. с 9.00 до 17.00 часов

33 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 32-3п с 9 до 12 часов

Матросова 43а 1,2,3п с 9 до 13 часов

Луначарского 13-4п с 9 до 14 часов

Вниманию автомобилистов!

В период до 15 октября 2025 года будут производиться ремонтно-строительные работы асфальтобетонного покрытия стоянок и тротуаров по улице Дзержинского 53а, 55а напротив магазинов «Пятерочка».

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств убрать припаркованный транспорт на период работ.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 октября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, переохлажденного дождя, дождя. Ночью и утром в отдельных районах гололедные явления. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до -5°, при прояснении до -8°, днём от -1° до +4°, на юге до +7°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается понижение уровней воды, уменьшение водности.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 13-14 октября в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1, 3 и 4 классы пожарной опасности.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 151 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62200/

2025-10-13PKT12:26:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Эти соки поддержат иммунитет осенью.
» Фестиваль духовной музыки пройдет в девяти городах и селах Челябинской области.
» В центре внимания. Эстафета «Поколение ЗОЖ» в Детском парке.
» Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.
» Оперативная обстановка.
» Афиша с 15 по 21 сентября 2025 года.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Эти соки поддержат иммунитет осенью.
» Фестиваль духовной музыки пройдет в девяти городах и селах Челябинской области.
» В центре внимания. Эстафета «Поколение ЗОЖ» в Детском парке.
» Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.
» Оперативная обстановка.
» Афиша с 15 по 21 сентября 2025 года.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги