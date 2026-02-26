Фото: Людмила Горохова

Челябинцы увидят парад шести планет.

Они выстроятся на небе в одну линию.

Россияне могут увидеть редкое астрономическое явление — парад шести планет: Юпитера, Урана, Сатурна, Нептуна, Венеры и Меркурия. Об этом со ссылкой на ведущего специалиста планетария Сибирского государственного университета геосистем и технологий Людмилу Горохову сообщает портал «Горсайт».

Планеты располагаются близко друг другу, если смотреть с Земли. Но они не выстраиваются строго в одну линию физически в космос — это всего лишь оптическая иллюзия.

Наблюдать парад планет можно в хорошую погоду, если на западе горизонта нет домов и деревьев, а также засветки неба. Начинать поиск планет можно через час после заката, тогда небо будет темным и уже появится достаточное количество звезд для правильного ориентирования по небу.

Четыре планеты из шести — Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий — будут видны невооруженным глазом. Для поиска Урана и Нептуна понадобится любительский телескоп или бинокль.

Парад планет будет с 25 февраля по 2 марта.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabintsy-uvidyat-parad-shesti-planet/