Южный Урал встретит Новый год с 30-сантиметровыми сугробами и потеплением.

Последняя мини-неделя уходящего года начнется снежно. Ожидаются снеговые тучи, метель и увеличение снегового покрова на 5-7 сантиметров. Температура воздуха при этом опустится до -10°C и даже до -15°C, о чем сообщает метеоролог и ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Новый антициклон, который придет в регион во вторник, улучшит погоду, но усилит морозы. Так, температура ночью опустится до -20°C, местами до -23°C, а днем ожидается -10°C, -15°C. Какой будет погода в Новый год? Читайте в нашем материале.

В последний день уходящего года, 31 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода, с небольшими осадками. Ночью температура будет на уровне -14°C -19°C, местами — -22°C, днем же воздух прогреется до -9°C…-14°C.

В новогоднюю ночь Южный Урал окажется в теплом секторе циклона. Прогнозируется облачная погода, небольшой снег и ослабление морозов до -8°C, -13°C. Первый день нового года принесет потепление до -5°C, -10°C. Ожидается, что в Челябинске высота снежного покрова достигнет 30 сантиметров.

