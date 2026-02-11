Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.

Весну обещают раннюю и теплую.

Жители Челябинской области, опираясь на многолетние народные наблюдения, прогнозируют жаркое лето в 2026 году. По их приметам, июль и август порадуют южноуральцев теплом, но не обойдутся без дождей.

Научные данные частично совпадают с народной мудростью. Северо-Евразийский климатический центр сообщает, что предстоящая весна на Южном Урале и в Поволжье будет аномально теплой. Отклонение от средних многолетних температур составит от одного до двух градусов. Для сравнения: в Москве весенняя аномалия ожидается на уровне плюс 0,5 градуса, а в Санкт-Петербурге и вовсе прогнозируют похолодание.

Жительница региона, которая долгое время собирает и анализирует народные приметы, поделилась своим прогнозом. Она обращает внимание на то, что осень 2025 года выдалась сухой, а снег в ноябре быстро сошел и почти не пропитал землю влагой.

«Значит, весна и начало лета будут сухими»,

— поясняет она. А вот июль и август, согласно ее наблюдениям, ожидаются жаркими, но с осадками.

Ключевым днем для прогноза на весну народный календарь считает Сретенье, которое отмечают 15 февраля. Также важные приметы связаны с февралем. Если месяц выдается морозным и ясным — весна придет сухая, а лето будет жарким. Именно такой сценарий сейчас складывается на Южном Урале. Длинные сосульки сулят затяжную весну, короткие — раннюю и сухую.

Еще одну важную дату — 30 января, день Антона Перезимника — в этом году сопровождала оттепель. Столбики термометров поднялись до минус одного градуса, тогда как всего тремя днями ранее в регионе стояли тридцатиградусные морозы. Народная мудрость гласит: оттепель в этот день — к ранней весне. А солнце, выглянувшее после полудня, только укрепляет эту примету.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд народные наблюдения подтверждает. По его словам, финал зимы в этом году ожидается мягкий, а снег сойдет рано даже в регионах с суровым климатом.

И научные прогнозы, и вековые наблюдения жителей сходятся в одном: весна на Южном Урале будет теплой и ранней, а лето порадует жарой.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/narodnye-primety-sulyat-chelyabinskoy-oblasti-zharkoe-leto-2026/