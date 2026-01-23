Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Аномальные морозы сменятся теплом до −2 в конце января в Челябинской области.

Синоптики озвучили предварительный прогноз на неделю.

Аномальные морозы сменятся аномальным теплом в Челябинской области к концу января. По данным синоптиков, самым теплым днем наступившей недели будет пятница: столбики термометров поднимутся до −2 градусов. Подробнее о погоде на последней неделе января — в материале ИА «Первое областное».

Крепкие морозы в регионе начали ослабевать с сегодняшнего дня, 26 января. Однако аномально холодная погода еще сохраняется. Резкое повышение температуры — почти на 10 градусов — ожидается в среду, 28-го.

«В центре зарубежной Европы формируется циклон, атмосферный фронт которого поднимется сперва на Московский регион, а 28—30 января определит снегопады и повышение температуры на Урале»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинской области синоптики снегопадов не обещают. Но небольшие осадки все же пройдут — их ожидают в ночь на пятницу, самый теплый день недели.

Что касается температуры, то в Челябинске сегодня днем будет около −17 градусов, во вторник — до −14. Уже в среду потеплеет до −6. В последующие дни температура будет подниматься, и к пятнице столбики термометров покажут до −3 градусов.

Существенное повышение температуры синоптики прогнозируют и на остальной территории региона.

Предварительно, в воскресенье, 1 февраля, в Челябинской области снова похолодает. Но крепких морозов синоптики не ожидают: градусники покажут около −12…−14 градусов.

