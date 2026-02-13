Обратная связь Вторник, 17 февраля, 22:50
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Официальные итоги открытого первенства Озерска.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ОЗЕРСКА. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Сегодня вторник 17 февраля 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Анонс «Маркет-Оза» «Советские мультфильмы».

В центре внимания. Анонс "Маркет-Оза" "Советские мультфильмы". Подробнее

| Общественная жизнь

Озёрск музыкальный. Февральский гитарник КСП «Рифей» и коллектива «Островок».

Озёрск музыкальный. Февральский гитарник КСП "Рифей" и коллектива "Островок". Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 16 по 23 февраля 2026 года.

Афиша с 16 по 23 февраля 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.

После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска. Подробнее

| Общественная жизнь

Верба распустилась на Зигальге в середине февраля.

Верба распустилась на Зигальге в середине февраля.

Серые «лапки» можно заметить в периоды оттепелей. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 16.02.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

К Земле летит гигантский астероид — какова опасность сближения.

К Земле летит гигантский астероид — какова опасность сближения.

Ученые квалифицировали объект как «потенциально опасный» Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.

После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.

 Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.

Глава города Алексей Лошкин поручил оперативно вывозить весь собранный снег на полигон, чтобы снежные кучи не копились вдоль дорог.

В мэрии добавили, что синоптики обещают температурные качели, поэтому подрядчики обрабатывают наиболее опасные участки противогололедными материалами.

Работает уборочная техника и на дорогах области. Как отметили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, за прошедшие сутки на уборку региональных дорог вывели 126 спецмашин. В ведомстве также добавили, что в Челябинской области не зарегистрировано ни одной автомобильной аварии из-за плохого состояния дорог.

Накануне вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» частично ограничивали движение для пассажирских автобусов, маршруток и большегрузов. Запрет действовал до 7:00 16 февраля.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138792/

2026-02-16PKT12:08:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году.
» Афиша с 19 по 25 января 2026 года.
» На Южный Урал надвигается очередная волна морозов.
» Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона.
» Оперативная обстановка.
» Можно ли пить магний постоянно.
» Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.
» Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году.
» Афиша с 19 по 25 января 2026 года.
» На Южный Урал надвигается очередная волна морозов.
» Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона.
» Оперативная обстановка.
» Можно ли пить магний постоянно.
» Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги