Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.

Глава города Алексей Лошкин поручил оперативно вывозить весь собранный снег на полигон, чтобы снежные кучи не копились вдоль дорог.

В мэрии добавили, что синоптики обещают температурные качели, поэтому подрядчики обрабатывают наиболее опасные участки противогололедными материалами.

Работает уборочная техника и на дорогах области. Как отметили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, за прошедшие сутки на уборку региональных дорог вывели 126 спецмашин. В ведомстве также добавили, что в Челябинской области не зарегистрировано ни одной автомобильной аварии из-за плохого состояния дорог.

Накануне вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» частично ограничивали движение для пассажирских автобусов, маршруток и большегрузов. Запрет действовал до 7:00 16 февраля.

