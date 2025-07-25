Обратная связь Вторник, 29 июля, 13:11
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В августе южноуральцы увидят парад планет и сто метеоров в час.

В августе южноуральцы увидят парад планет и сто метеоров в час. Подробнее

| Общественная жизнь

С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту Челябинск – Уфа – Дема.

С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту Челябинск – Уфа – Дема. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 29.07.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Магнитогорские школьники изобрели теплицу, которой управляет нейросеть.

Магнитогорские школьники изобрели теплицу, которой управляет нейросеть. Подробнее

| Общественная жизнь

«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

Экспозиция будет работать по два дня. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.07.2025 год.  Подробнее

| Общественная жизнь

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

В программе — танцы, стендап, живая музыка и призы за самые эффектные наряды. Подробнее

| Общественная жизнь

Грибными местами в Челябинской области поделились южноуральцы.

Рассказываем, какие леса в регионе подходят для тихой охоты.  Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту Челябинск – Уфа – Дема.

С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту Челябинск – Уфа – Дема.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Как рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, из Челябинска электропоезд будет перевозить пассажиров с субботы по понедельник, из Уфы – с пятницы по воскресенье. В ведомстве добавили, что «Ласточку» запустят благодаря совместной работе правительств Челябинской области и республики Башкортостан.

– Межрегиональный пригородный поезд позволит жителям Челябинской области и Башкортостана путешествовать комфортно и безопасно, – добавили в миндортрансе региона.

В свой первый рейс из Демы новая «Ласточка» отправится 1 августа в 13:25, из Уфы – в 13:39. В Челябинск электропоезд прибудет в этот жен день в 23:05 по местному времени. Дорога займет в общей сложности 9 часов 40 минут.

Из Челябинска «Ласточка» в свой первый рейс отправится 2 августа в 06:04, на вокзал Уфы она прибудет в 15:21, а на конечную станцию Дема – в 15:36. Время в пути – 9 часов 32 минуты.

– По направлению Дема –Челябинск-Главный предусмотрены остановки на 32 станциях и остановочных пунктах, – уточнили в областном миндортрансе. – В обратном направлении – Челябинск-Главный – Дема – 23 остановки.

Билеты уже в продаже. Стоимость проезда в одну сторону из Челябинска до Уфы – 1 751 рубль 40 копеек по полному тарифу. Билеты продают без указания мест. На новой «Ласточке» будут действовать все льготы, которые установлены для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

С 7 июля начала ходить дополнительная «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Ее запустили с учетом популярности маршрута. Рейс выполняется каждый понедельник.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в этом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Курганской области Вадим Шумков договорились запустить дополнительный скоростной электропоезд между двумя регионами. Оба губернатора убеждены, что это положительно отразится на развитии туризма и делового сотрудничества территорий.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1134744/

2025-07-29PKT08:53:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Челябинск, Уфа, Дема.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.
» В Озерске прошёл главный городской «Выпускной со школой Росатома».
» Андрей Комаров дал старт новому производству на Урале.
» Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 02.07.25 г.
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.
» В Озерске прошёл главный городской «Выпускной со школой Росатома».
» Андрей Комаров дал старт новому производству на Урале.
» Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 02.07.25 г.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги