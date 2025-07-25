С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту Челябинск – Уфа – Дема.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Как рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, из Челябинска электропоезд будет перевозить пассажиров с субботы по понедельник, из Уфы – с пятницы по воскресенье. В ведомстве добавили, что «Ласточку» запустят благодаря совместной работе правительств Челябинской области и республики Башкортостан.

– Межрегиональный пригородный поезд позволит жителям Челябинской области и Башкортостана путешествовать комфортно и безопасно, – добавили в миндортрансе региона.

В свой первый рейс из Демы новая «Ласточка» отправится 1 августа в 13:25, из Уфы – в 13:39. В Челябинск электропоезд прибудет в этот жен день в 23:05 по местному времени. Дорога займет в общей сложности 9 часов 40 минут.

Из Челябинска «Ласточка» в свой первый рейс отправится 2 августа в 06:04, на вокзал Уфы она прибудет в 15:21, а на конечную станцию Дема – в 15:36. Время в пути – 9 часов 32 минуты.

– По направлению Дема –Челябинск-Главный предусмотрены остановки на 32 станциях и остановочных пунктах, – уточнили в областном миндортрансе. – В обратном направлении – Челябинск-Главный – Дема – 23 остановки.

Билеты уже в продаже. Стоимость проезда в одну сторону из Челябинска до Уфы – 1 751 рубль 40 копеек по полному тарифу. Билеты продают без указания мест. На новой «Ласточке» будут действовать все льготы, которые установлены для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

С 7 июля начала ходить дополнительная «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Ее запустили с учетом популярности маршрута. Рейс выполняется каждый понедельник.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в этом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Курганской области Вадим Шумков договорились запустить дополнительный скоростной электропоезд между двумя регионами. Оба губернатора убеждены, что это положительно отразится на развитии туризма и делового сотрудничества территорий.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1134744/