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Из Челябинска в Екатеринбург и Магнитогорск в майские праздники пустят дополнительные поезда.

В гости к близким или на отдых уехать будет чуть проще.

В Челябинской области в майские праздники поменяют расписание пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

С 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая «Орланы», курсирующие между Екатеринбургом и Челябинском через Верхний Уфалей, будут ходить три раза в день. Из Екатеринбурга дополнительный поезд будет уходить в 11:41, из Челябинска — в 13:42.

Кроме того, с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая трижды в день будут ходить «Ласточки» между Челябинском и Магнитогорском: праздничный поезд будет отправляться из Челябинска в 12:35, из Магнитогорска — в 11:25.

При этом с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будет отменена электричка «Полетаево-1 — Челябинск» с отправлением в 07:31.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/transport/2025/04/29/75399938/