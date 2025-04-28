Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцам рассказали, какой будет погода на майские праздники.

Прогноз погоды на конец апреля и начало мая составили синоптики. Подробно об этом пишут наши коллеги из ГТРК «Южный Урал». Отмечается, что погода в праздничные дни будет контрастной и неустойчивой из-за быстрого перемещения циклонов и антициклонов.

Завтра, 30 апреля, на территории Челябинской области все еще будет холодно, продлено штормовое предупреждение. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются минусовые температуры до – 5 градусов. Днем воздух прогреется до 13 градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В Первомай на Южный Урал придут дожди, в горных районах возможен снег. Ветер останется сильным, с порывами до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до 14 градусов. На следующий день, 2 мая, осадки прекратятся, но станет холоднее — температура в среднем по региону поднимется до 11 градусов.

Погода в ближайшую субботу на Южном Урале может оказаться дождливой и ветреной из-за очередного циклона, который придет со стороны Башкирии. Днем будет на уровне 13 градусов тепла. Прогнозируются осадки и в воскресенье, но они замедлятся. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, тогда потеплеет до 15 градусов.

Из-за холодной погоды в отдельных территориях Челябинской области было принято решение продлить отопительный сезон. Так, например, произошло в Карабаше, где жителей будут обеспечивать теплом до 5 мая включительно.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1132936/