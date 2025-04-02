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В Челябинской области пойдет снег, а температура опустится ниже нуля градусов.

Сегодня, 4 апреля 2025 года, на территории Южного Урала ожидается пасмурная и прохладная погода. После небывало жарких температур, которые держались с конца марта, похолодание — местами до минус четырех градусов — принесет с собой осадки: дожди и даже снег.

Прогноз Челябинского гидрометцентра не очень радует, но синоптики заранее говорили о небольшом периоде похолодания. В воскресенье он закончится, а пока южноуральцам стоит запастись зонтами.

Сегодня в регионе будет облачная погода с прояснением, в горах возможны небольшие дожди, а на севере Челябинской области ожидается даже мокрый снег. Температура воздуха днем будет плюс 4-9 градусов, а вот ночью местами до минус 4 градусов. В столице Южного Урала осадки сегодня не ожидают, в остальном же погода будет примерно такая же, как и везде.

Как ранее сообщала «Губерния», специалисты Челябинского гидрометцентра рассказали о сюрпризах южноуральской погоды. Например, в прошлый Новый год в столице Южного Урала случилась оттепель: температура 1 января была выше нуля. А во второй половине февраля на город обрушились 40-градусные морозы. Далее последовала ранняя весна с температурой плюс 30 градусов в апреле. А в мае Челябинск и другие территории области завалило снегом и установились минусовые температуры. Июнь удивил смерчем с торнадо, а июль — мегаливнем, который привел к наводнению. Этот год тоже уже преподнес сюрпризы в виде ранней весны и аномально жарких температур, которые южноуральцы уже наблюдали.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132437/