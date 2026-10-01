Обратная связь Суббота, 3 октября, 06:13
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора.

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора. Подробнее

| Общественная жизнь

Текслер: Выпускники колледжей — кадровая основа экономики Челябинской области.

Текслер: Выпускники колледжей — кадровая основа экономики Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В школах Челябинской области возобновили утренний фильтр детей.

А по пятницам здесь мониторят списки болеющих. Подробнее

| Общественная жизнь

В школах Челябинской области возобновили утренний фильтр детей.

А по пятницам здесь мониторят списки болеющих. Подробнее

| Общественная жизнь

Предоставлять выплаты почетным донорам Челябинской области будет Соцфонд.

Предоставлять выплаты почетным донорам Челябинской области будет Соцфонд. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 01.10.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Октябрь-2026 в Челябинской области будет чуть теплее обычного.

Октябрь-2026 в Челябинской области будет чуть теплее обычного. Подробнее

| Общественная жизнь

На Южном Урале запретили разводить костры и жечь траву.

На Южном Урале запретили разводить костры и жечь траву. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора.

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора.

Фото: пресс-служба нацпарка

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора.

Собрали 122 мешка, из них 100 — по 240 литров.

В нацпарке «Таганай» на крутом склоне Магнитских разломов обнаружилась свалка бытового мусора. О ней сотрудникам «Таганая» сообщили жители поселка. Среди мусора нашли старую технику, посуду, пластиковые бутылки и канистры, сообщает пресс-служба национального парка.

К внеплановой генеральной уборке присоединились и добровольцы из администрации Магнитки. Получилось собрать 122 мешка, из них 100 — по 240 литров, а это серьезный объем для такого склона.

«Для кого-то эти разломы — природный объект, часть настоящего Таганая. Для кого-то, к сожалению, удобное место „выбросить и забыть“. Так быть не должно. Давайте беречь то, что еще осталось целым. Разломы — не свалка»,

— отметили сотрудники нацпарка.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-10-02PKT10:49:00
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом».
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Градообразующий завод стал базой для нового образовательного кластера в Карабаше.
» Озёрск творческий. Концерт «Всё про любовь».
» Фестиваль «Старт к успеху»
» Оперативная обстановка.
» Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом».
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Градообразующий завод стал базой для нового образовательного кластера в Карабаше.
» Озёрск творческий. Концерт «Всё про любовь».
» Фестиваль «Старт к успеху»
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги