Фото: пресс-служба нацпарка

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора.

Собрали 122 мешка, из них 100 — по 240 литров.

В нацпарке «Таганай» на крутом склоне Магнитских разломов обнаружилась свалка бытового мусора. О ней сотрудникам «Таганая» сообщили жители поселка. Среди мусора нашли старую технику, посуду, пластиковые бутылки и канистры, сообщает пресс-служба национального парка.

К внеплановой генеральной уборке присоединились и добровольцы из администрации Магнитки. Получилось собрать 122 мешка, из них 100 — по 240 литров, а это серьезный объем для такого склона.

«Для кого-то эти разломы — природный объект, часть настоящего Таганая. Для кого-то, к сожалению, удобное место „выбросить и забыть“. Так быть не должно. Давайте беречь то, что еще осталось целым. Разломы — не свалка»,

— отметили сотрудники нацпарка.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/