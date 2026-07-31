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Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Перед наступлением холодов они будут особенно агрессивны. Подробнее

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На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России.

На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России. Подробнее

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Оперативная обстановка.

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Мозг человека хранит информацию 20 тысяч смартфонов.

Мозг человека хранит информацию 20 тысяч смартфонов. Подробнее

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30-градусная жара возвращается в Челябинскую область.

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 04.08.2026 год. Подробнее

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Семья из Копейска представит регион на Всероссийском фестивале ГТО в Красноярске.

Семья из Копейска представит регион на Всероссийском фестивале ГТО в Красноярске.

Действующие чемпионы из Челябинска вынуждены были отказаться от участия в соревнованиях. Подробнее

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Искусственный интеллект поможет врачам Южного Урала выявлять признаки сколиоза.

Искусственный интеллект поможет врачам Южного Урала выявлять признаки сколиоза. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня среда 05 августа 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 13 °С

• атмосферное давление 740 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К Маркса 22-11п с 9 до 12 час

Победа 54, Герцена 14,16 с 9.30 до окончания

Луначарского 3-3п, 13-5п с 9 до 14 час

2 В сетях электроснабжения нет

3 В сетях горячего водоснабжения нет

Вниманию Озерчан!

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

Несколько советов по вызову аварийных служб.

Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее.

Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий  на 05 августа 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью на западе местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +10° до +15°, днем от +23° до +28°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в районах выпадения большого количества осадков возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 5-7 августа в юго-восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет

способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с неблагоприятной обстановкой по лейкозу КРС и высокопатогенному гриппу птиц сохраняется вероятность заболевания на территории Челябинской области.

Наибольшая вероятность на территории Еткульского, Аргаяшского, Кунашакского, Увельского муниципальных округов, Челябинского городского округа.

Опасные инфекционные заболевания животных: существует вероятность заболевания животных бешенством

(источник – лисы, собаки, кошки, енотовидные собаки, КРС), наибольшая вероятность в Варненском, Еткульском, Карталинском, Красноармейском,

Чебаркульском, Аргаяшском, Сосновском Нагайбакском муниципальных округах, Озерском городском округе.

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 131 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64422/

2026-08-05PKT11:40:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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