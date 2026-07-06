Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Из Челябинска пустили прямой автобус до Москвы.

Он дешевле самолета и быстрее поезда.

Жителям Челябинской области стал доступен еще один способ добраться до Москвы — рейсовый автобус № 10 578. Теперь он ходит от автовокзала «Синегорье» в Челябинске до автовокзала города Котельники (сюда доходит ветка московского метро). У маршрута есть свои преимущества: билет дешевле самолета, а время в пути — заметно меньше, чем при поездке на поезде.

«Открыть маршрут предложил московский перевозчик. Перевозка осуществляется большим автобусом на 51 место. Челябинцам выделяют 15 мест. Остальные места заполняются пассажирами из Екатеринбурга»,— рассказал ИА «Первое областное» заместитель директора автовокзала Дмитрий Мячин.

Из Челябинска автобус № 10 578 выезжает по нечетным числам в 9:10. Далее делает остановку в Екатеринбурге. И потом по платной трассе М‑12 берет курс на Москву. В пути автобус находится меньше суток — 21 час 50 минут. В Котельники он прибывает ровно в семь утра. Здесь можно сесть на метро и добраться до самого сердца столицы.

«В пути автобус делает небольшие остановки на трассе, чтобы пассажиры могли размяться. Но больших остановок, кроме Екатеринбурга, по дороге нет»,

— говорит Дмитрий Мячин.

Из Котельников можно таким же образом вернуться в Челябинск. Автобус № 10 578 уходит со станции по нечетным датам в 11 утра и приезжает в Челябинск в 12:00 на следующие сутки, то есть путь занимает 23 часа.

Для сравнения: фирменный поезд Челябинск — Москва идет почти 34 часа, а обычный — чуть меньше 42 часов.

Цена вопроса. Из Челябинска до Москвы билет стоит 6000 рублей. Бесплатно можно взять ручную кладь, габариты которой в сумме не превышают 120 см (обычно 60×40×20). За чемодан уже придется доплачивать — по 800 рублей за каждую сумку. И это все равно дешевле стандартной цены перелета на самолете. Из Москвы до Челябинска билет немного дороже: 7—8 тысяч. Для детей до 11 лет включительно действует скидка 50%.

В автобусе, говорится на сайте автовокзала, есть телевизор и кондиционер.

«Пока про этот автобус знают немногие и большого спроса на билеты нет. Но, возможно, в будущем все изменится»,— говорит Дмитрий Мячин.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/iz-chelyabinska-pustili-pryamoy-avtobus-do-moskvy/