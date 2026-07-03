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Обмениваться технологиями договорились Челябинская и Свердловская области.

Обмениваться технологиями договорились Челябинская и Свердловская области.

Фото: ПУЛ 74

 Обмениваться технологиями договорились Челябинская и Свердловская области.

На полях международной выставки ИННОПРОМ-2026 был подписан план мероприятий на 2026–2028 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами в таких сферах, как экономика, культура и социальная сфера. План мероприятий предусматривает прежде всего содействие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей между предприятиями двух регионов, а также организацию деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных конференциях, семинарах, форумах.

Соглашение подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Также оба субъекта договорились взаимодействовать в агропромышленном комплексе: планируется развивать племенное животноводство и наращивать объемы поставок между рыбохозяйственными предприятиями.

— Челябинская и Свердловская области – мощные промышленные регионы с большим потенциалом. План мероприятий на 2026–2028 годы фиксирует наши договоренности и задает ритм совместной работы. Мы делаем ставку на промышленную кооперацию, обмен технологиями и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Это вклад в устойчивое развитие Урала и всей страны, — отметил Алексей Текслер.

Кроме этого, стороны договорились сотрудничать в области образования, науки, здравоохранения, труда и социальной защиты, культуры, туризма, молодежной политики.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141764/

2026-07-07PKT12:51:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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