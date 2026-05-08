Южноуральцев предупредили о первом в этом году пике активности клещей.

По данным многолетнего наблюдения, на Южном Урале ежегодно наблюдаются два пика активности клещей — весенний и осенний. И первый из них ожидается уже во второй половине мая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты призывают жителей соблюдать меры предосторожности, выезжая на природу.

В этом году первое обращение по поводу присасывания клеща в 2026 году зарегистрировано 17 марта. С тех пор за медицинской помощью обратились уже более тысячи человек, и почти треть из них — дети. Несмотря на это, активность клещей в этом сезоне ниже прошлогодней примерно в 1,1 раза. Напомним, в 2025 году фиксировался значительный рост числа пострадавших — 541 случай на 100 тысяч населения, а около четверти исследованных клещей были заражены боррелиозом.

В регионе продолжаются акарицидные обработки территорий. Они помогают снизить численность клещей, однако не могут полностью исключить риск укусов, поэтому специалисты советуют своевременно ставить прививки от клещевого энцефалита.

Второй пик активности клещей ожидается в середине августа и начале сентября. В это время пострадавшими от укусов клещей часто оказываются грибники.

Ранее Челябинская область вошла в число регионов с наименьшим количеством обращений пострадавших от клещей в медучреждения.

