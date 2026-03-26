В России начали фиксировать первые укусы клеща в марте‑2026.

В России начали фиксировать первые укусы клеща в марте‑2026.

В связи с этим в регионах идет вакцинация от энцефалита. Подробнее

На Южном Урале в почтовых отделениях начнут продавать безрецептурные лекарства.

На Южном Урале в почтовых отделениях начнут продавать безрецептурные лекарства.

В ближайшее время «Почта России» может существенно расширить перечень доступных услуг. Подробнее

«Я довольно скучный человек…»

«Я довольно скучный человек…»

Именно так о себе говорил один из руководителей атомного проекта Юлий Борисович Харитон. Подробнее

Ученые ЮУрГУ нашли вещество, которое подавляет агрессию при болезни Альцгеймера.

На Южном Урале будут усиливаться риски, связанные с быстрым изменением климата.

На Южном Урале будут усиливаться риски, связанные с быстрым изменением климата. Подробнее
В России стартовал сезон активности клещей. В регионах начали фиксировать первые случаи укусов, один из них произошел в Иркутской области, сообщает портал irk.ru.

Житель Приангарья обратился в центр диагностики и профилактики клещевых инфекций 24 марта. Вредитель укусил мужчину во время туристической поездки в Шелеховский район. Насекомое удалили в травмпункте и передали на исследование. Экспертиза показала, что клещ принадлежит к степному подвиду, который просыпается раньше других, и не является переносчиком инфекций. Однако в Иркутской области специалисты прогнозируют рост популяции этих паразитов.

Напомним, в Челябинской области тоже зарегистрировали первый укус клеща. В связи с началом сезона активностей членистоногих в регионе проводят вакцинации. В этом году за счет средств областного бюджета будут прививать детей четырех лет и ревакцинируют дошкольников, которым поставили прививку в 2025 году, а также учащихся 1—2‑х классов. Все желающие сделать прививку могут обратиться в поликлинику по месту жительства.

За прошлый год клещи покусали свыше 15 тысяч человек. Причем каждый четвертый вредитель был заражен боррелиозом.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/po-rossii-nachali-fiksirovat-pervye-ukusy-kleshcha-v-marte-2026/

