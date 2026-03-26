В России начали фиксировать первые укусы клеща в марте‑2026.

В связи с этим в регионах идет вакцинация от энцефалита.

В России стартовал сезон активности клещей. В регионах начали фиксировать первые случаи укусов, один из них произошел в Иркутской области, сообщает портал irk.ru.

Житель Приангарья обратился в центр диагностики и профилактики клещевых инфекций 24 марта. Вредитель укусил мужчину во время туристической поездки в Шелеховский район. Насекомое удалили в травмпункте и передали на исследование. Экспертиза показала, что клещ принадлежит к степному подвиду, который просыпается раньше других, и не является переносчиком инфекций. Однако в Иркутской области специалисты прогнозируют рост популяции этих паразитов.

Напомним, в Челябинской области тоже зарегистрировали первый укус клеща. В связи с началом сезона активностей членистоногих в регионе проводят вакцинации. В этом году за счет средств областного бюджета будут прививать детей четырех лет и ревакцинируют дошкольников, которым поставили прививку в 2025 году, а также учащихся 1—2‑х классов. Все желающие сделать прививку могут обратиться в поликлинику по месту жительства.

За прошлый год клещи покусали свыше 15 тысяч человек. Причем каждый четвертый вредитель был заражен боррелиозом.

