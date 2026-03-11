Фото: ИА «Первое областное»

Сеем на рассаду в марте: достаем семена цветов, пряностей, томатов и других овощей.

Один из важных моментов — рассчитать сроки посева культур.

Каждый год весной мы снова превращаем свои подоконники в филиал ботанического сада. Рассада заполняет все горизонтальные поверхности, свободного места на окнах не остается. Но без этого никак — если хочешь получить ранний урожай, март для садовода месяц священный. Напомним, что и когда лучше сеять.

Первыми в списке идут перцы и баклажаны. Это настоящие тихоходы, всходят долго и развиваются медленно, поэтому тянуть с ними нельзя. С ними стараемся управиться в первой половине марта. С 15‑го по 25‑е число надо заняться высокорослыми томатами для теплицы. Для грунта детерминантные сорта можно посеять чуть позже — с 25 марта по 10 апреля.

В начале марта сеем лук-порей, сельдерей (и корневой, и черешковый) и базилик с мятой. Во второй половине месяца принимаемся за капусту — раннюю белокочанную, брокколи, цветную, кольраби.

Без цветов летом сад выглядит сиротливо. В марте мы сеем целую оранжерею. С 1‑го по 10‑е число — бегонию, гвоздику Шабо, вербену, пеларгонию. В середине месяца — львиный зев, душистый табак, циннию, декоративную капусту. А ближе к апрелю приходит очередь теплолюбивых быстрорастущих видов.

Главная мартовская проблема — короткий световой день. Солнца нашим питомцам катастрофически не хватает. Начинающие садоводы думают: поставил на подоконник — и порядок. Но рассада начинает тянуться, падать и болеть. Досвечиваем обязательно — минимум три часа утром и вечером. В пасмурные дни лампы можно не выключать вовсе.

Температура тоже важна. Когда всходы появляются, на ночь лучше устроить им прохладу — около +14...+16 градусов, днем можно до +22. И еще один момент: поливать предпочтительно ранним утром. Вечерний полив заставляет растения вытягиваться.

Для перцев и баклажанов условия особые. Им для прорастания нужно тепло — +22...+27 градусов, почва должна быть плодородной, с перегноем и песком. Пикировку они переносят плохо. Поэтому сеять их лучше сразу в отдельные стаканчики.

И последний совет, который усваивается через годы садоводства: не стоит гнаться за ранними сроками. Для нашего уральского климата лучше ориентироваться на конец марта. Тогда и урожай порадует, и растения будут крепкими, а не хилыми и бледными.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/seyat-na-rassadu-v-marte-dostaem-semena-tsvetov-pryanostey-tomatov-i-drugikh-ovoshchey/