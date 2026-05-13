Стала известна дата проведения в Челябинской области Бажовского фестиваля — 2026.

Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

Событие объединит любителей и профессионалов народного искусства.

Организаторы раскрыли дату XXXII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества (6+). В 2026 году мероприятие пройдет с 19 по 21 июня близ села Демарино Пластовского муниципального округа.

В программе — конкурсы по хореографии, вокалу, инструментальному исполнению, казачьей песне, народным игровым программам, традиционному костюму, а также мероприятия для художников, мастеров декоративно-прикладного творчества и семейных команд. Гостей ждут ярмарки, выставки, мастер-классы, банная улица, исторические реконструкции и дегустации традиционных блюд, сообщают в Минкульте Челябинской области.

«Уже несколько лет у нас наблюдается такая тенденция к адаптации традиционной культуры к современным формам. У нас появляется очень много молодежных творческих проектов, объединений, которые интересны нашим зрителям. В этом году готовится очень интересное событие: вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“ представит новый творческий проект совместно с этно-диджеем Владом Этником»,— рассказала директор Челябинского центра народного творчества Оксана Громова.

Также для участников в этом году подготовят особый сувенир, олицетворяющий традиции народов России, — большую ложку.

Сейчас стартовал прием заявок от мастеров народного творчества, их принимают до 1 июня.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/stala-izvestna-data-provedeniya-v-chelyabinskoy-oblasti-bazhovskogo-festivalya-2026/

2026-05-14PKT11:38:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

