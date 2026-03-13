Вторая декада марта завершится аномальным теплом в Челябинской области.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Воздух будет прогреваться до +10 градусов.

Погода в Челябинской области на наступившей неделе сохранится сухой и аномально теплой, пообещали синоптики. Лишь к выходным ожидается небольшое похолодание. Подробнее о том, что ждет южноуральцев с 16 по 22 марта, — в материале ИА «Первое областное».

«В первые дни новой недели под влиянием теплой северной периферии антициклона температура по-прежнему значительно превысит норму, аномалия составит +5…+8 градусов. В выходные ожидается прохождение арктического атмосферного фронта, местами с небольшими осадками. Северо-западные воздушные потоки понизят температуру почти до нормы»,— уточнили в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске на протяжении рабочей недели ночью будет около нуля, днем — от +7 до +9 градусов. В выходные, 21 и 22 марта, дневная температура снизится до +4, а ночная — до −4 градусов. Осадков не ожидается.

На севере региона тепло до +8 градусов задержится до четверга. В пятницу похолодает до +4, натечет облачность. В выходные синоптики обещают около +2 и дождь со снегом.

На южных территориях перепадов не ожидается. На протяжении всей недели там сохранится температура, близкая к норме: около −5 градусов в ночные часы и до +4 в дневные. Пасмурно, но без осадков.

За подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vtoraya-dekada-marta-zavershitsya-anomalnym-teplom-v-chelyabinskoy-oblasti/

2026-03-16PKT10:41:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

