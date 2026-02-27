2026-03-03PKT11:47:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 3 марта 2026 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 13 °С • атмосферное давление 742 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 92 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки зарегистрировано 8 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 53-3п, Матросова 34-1п с 9 часов до окончания Ленина дома со 2 по 9, Ленина 22, Комсомольская дома с 6 по 29 дом, Музрукова дома со 2 по 9, Колыванова дома с 25 по 43, Мишенкова дома с 1 по 10, Парковая 2, 2а, 4, 6 с 9:30 до окончания К.Маркса20-5п, К.Маркса 22-10п с 9 до 12 часов 2 В сетях электроснабжения отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 53-3п, Дзержинского 59-5п, Матросова 34-1п, Гайдара 24 с 9 часов до окончания К.Маркса20-5п, К.Маркса 22-10п с 9 до 12 часов Вниманию озерчан! Днем 3 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами сильная. Вниманию автомобилистов! В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, до 17:00 час. 04.03.2026г будет перекрыт участок автодороги по ул. Музрукова, от ул. Колыванова до ул. Комсомольской. Движение автомобильного транспорта на данном участке будет отсутствовать. Просим использовать объездные пути. Вниманию жителей округа! Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 03 марта 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, в горах до умеренного, ночью и утром местами туманы. Днем снег, мокрый снег, на юго-западе и крайнем западе до сильного, в отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная), метели. Ветер восточный с переходом на южный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью на севере от -12° до -17°, крайний запад от -3° до -8°, на юге от -7° до -12°, в пониженных частях рельефа области от -17° до -22°, днем на севере от -5° до -10°, на юге и крайнем западе от -4° до +1°. НЯ: днем 3 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами сильная. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 146 обращений. Информация предоставлеа:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63214/ kseniya.prikina 2026-03-03PKT11:47:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.