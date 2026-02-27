Обратная связь Вторник, 3 марта, 13:17
При полном отказе от сахара лицо может состариться еще быстрее.

При полном отказе от сахара лицо может состариться еще быстрее.

Фото: нейросеть

При полном отказе от сахара лицо может состариться еще быстрее.

Все дело в повышении этого гормона.

Если резко исключить из своего рациона сахар в стремлении похудеть и улучшить качество кожи, есть риски получить обратный эффект и вместо сохранения молодости быстрее состариться.

При внезапном и полном отказе от сахара в организме повышается уровень кортизола. Этот гормон сообщает мозгу о дефиците и «кричит», что надо как-то выживать. Кортизолу удается непосредственно воздействовать на коллаген и гиалуроновую кислоту, разрушая их, что провоцирует истончение кожи, покровы лишаются плотности, становятся серыми.

«Часто можно заметить, что люди, которые устанавливают для себя строгие ограничения, могут иметь „уставшее“ лицо. Так выглядит влияние сильного стресса на фоне жестких запретов, когда кортизол начинает „съедать“ кожу. Главным провокатором старения является даже не сахар, а жесткий метаболический стресс. На фоне полного отказа тело переходит в режим экономии, угнетаются функции щитовидной железы и производство эстрогенов. Первая реакция исходит как раз от кожи: она теряет эластичность, становится сухой, под глазами появляются провалы. Женщина на строгой диете не омолаживается, потому что ее организм занят выживанием»,

— говорят эндокринологи.

Это не про то, что надо есть сладкое без меры, это о том, что при дозированном количестве углеводов удается обуздать кортизол. Когда в организм регулярно поступает глюкоза и уровень сахара является стабильным, а состояние нервной системы в балансе, кожа получает сигнал к восстановлению. Потребляя сладкое умеренно, не раздувая из этого проблему и не наказывая себя за это, можно иметь более мягкий и свежий вид, чем при постоянных запретах.

Боязнь сахара бывает разрушительнее самого сахара, потому что это ограничение связано с напряжением в теле, страхом сорваться и мыслями о том, что это плохо и вредно. Кожа не приоритетна, если стоит вопрос о выживании, спасать надо другие органы, поэтому покровам достается первый удар, что выливается в тусклый цвет и появление морщин. Иногда полезнее разрешить себе что-то «запретное», чем проживать дни, воюя с едой. Главное — помнить об умеренности.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/pri-polnom-otkaze-ot-sakhara-litso-mozhet-sostaritsya-eshche-bystree/

