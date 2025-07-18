Обратная связь Понедельник, 21 июля, 17:54
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Южноуральцев предупреждают о 30-градусной жаре.

Южноуральцев предупреждают о 30-градусной жаре. Подробнее

| Общественная жизнь

Нехватка этих витаминов может ускорить старение.

Нехватка этих витаминов может ускорить старение.

Стресс также лишает человека молодости. Подробнее

| Общественная жизнь

Качественное образование в направлениях спорта, туризма и сервиса предлагают абитуриентам в Челябинске.

Качественное образование в направлениях спорта, туризма и сервиса предлагают абитуриентам в Челябинске.

Учебные программы отвечают современным требованиям рынка. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 21.07.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Губерния

На Южном Урале ускоряют строительство объездных дорог вокруг крупных городов.

На Южном Урале ускоряют строительство объездных дорог вокруг крупных городов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 18.07.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»

Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»

275-километровый участок Дюртюли — Ачит свяжет Казань и Екатеринбург. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 17.07.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.

Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.

Парусные гонки пройдут в акватории Шершневского водохранилища. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Нехватка этих витаминов может ускорить старение.

Нехватка этих витаминов может ускорить старение.

 Фото: нейросеть 

Нехватка этих витаминов может ускорить старение.

Стресс также лишает человека молодости.

Влияние внешних факторов на процессы старения бывает гораздо более существенным, чем наследственные особенности, поэтому в вопросах сохранения молодости многое зависит от самого человека и степени его заботы о собственном организме.

«Ряд причин запускает разрушение клеток и ухудшение работы органов, что приближает старение. Одной из таких провоцирующих составляющих является повреждение белков при их взаимодействии с сахаром, что чревато образованием конечных продуктов гликирования — они приводят к потере эластичности тканей и добавляют человеку возраста», — говорят специалисты антиэйдж-медицины.

Ускорение старения может быть связано и с нехваткой питательных веществ — это витамины А, D, Е, К и омега-3. Без участия этих компонентов организм не сможет построить новые клетки.

Еще противником молодости считается повышение в крови уровня стрессового гормона кортизола — в таких условиях невозможно обновление клеток, наблюдается разрушение коллагена, ослабевание мышц, потеря упругости кожных покровов.

Старость также станет ближе, если имеются неполадки с гормоном роста. Он тоже необходим для клеточной регенерации — быстрое обновление как раз относится к признаку молодости.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/zdorov/nekhvatka-etikh-vitaminov-mozhet-uskorit-starenie/

2025-07-21PKT11:43:00

Ключевые теги: новости, Озерск, здоровье, Челябинская область.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Афиша с 23 по 29 июня 2025 года.
» Напомним, общий праздник для южноуральских выпускников состоится в ночь на 28 июня.
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Южноуральские абитуриенты могут поступить в вуз онлайн через «Госуслуги»
» Оперативная обстановка на 26.06.2025 год.
» Мастер-класс. Кукла-мотанка.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.
» Афиша с 23 по 29 июня 2025 года.
» Напомним, общий праздник для южноуральских выпускников состоится в ночь на 28 июня.
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Южноуральские абитуриенты могут поступить в вуз онлайн через «Госуслуги»
» Оперативная обстановка на 26.06.2025 год.
» Мастер-класс. Кукла-мотанка.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги