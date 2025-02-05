фото:Freepik.

Замедлить старение может омега‑3

Что еще полезно добавить к этому веществу.

Ученые Цюриха провели исследование с участием почти 800 человек в возрасте 70+ и выявили, что употребление жирных кислот омега-3 в количестве одного грамма способствует замедлению биологического старения организма.

«Умеренная концентрация омега-3 тормозит биологическое старение. Это удалось определить по состоянию эпигенетических меток ДНК, которые позволяют ознакомиться с биологическим возрастом тканей, клеток и органов»,— сообщают представители науки.

Если же сочетать омега-3 с витамином D и физическими упражнениями, эффект будет еще более выраженным. Примечательно, что пол, возраст, а также индекс массы тела в этом случае не играют роли, то есть замедлить старение под силу каждому человеку.

информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/zamedlit-starenie-mozhet-omega-3/