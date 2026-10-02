Фото: ИА «Первое областное»

Студенты Челябинской области могут претендовать на «заповедную» стипендию.

Им предлагают принять участие в конкурсе Президентского фонда природы.

Президентский фонд природы открыл прием заявок на «заповедную» стипендию для студентов. Претендовать на нее могут учащиеся из Челябинской области, у которых есть проект по развитию особо охраняемых природных территорий — исследовательский, практический или просветительский, сообщают организаторы конкурса.

Для участия в конкурсе студентам нужно иметь проект, связанный с развитием особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Направление может быть любым — научным, практическим или просветительским, но проект обязательно должен быть привязан к конкретной ООПТ. Стипендиаты смогут получать в течение учебного года по 30 тысяч рублей ежемесячно.

Заявки принимаются на сайте организаторов до 12 октября. На экспертную оценку отводится месяц, после чего начнутся выплаты и работа в клубе «Заповедные мастера».

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/