Фото: Валерий Болбат, предоставлены ГБУ «ООПТ Челябинской области»

Диких животных Челябинской области пересчитают.

В 20 государственных заказниках региона начали проводить зимние маршрутные учеты животных. За эту работу отвечают сотрудники государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» при содействии регионального министерства экологии.

— Учетные работы позволяют получить объективную информацию о популяции животных на особо охраняемых природных территориях, — обратил внимание исполняющий обязанности директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев. — Когда полевые работы закончатся, специалисты проанализируют полученные данные, а итоги учетов подведут весной.

Как уточнили в ГБУ «ООПТ Челябинской области», зимний маршрутный учет диких животных проводят при устойчивом снежном покрове, когда следы зверей можно различить. Для проведения учета заранее утверждают маршруты, которые равномерно распределены по всей территории заказников.

Специалисты фиксируют следы зверей и птиц, определяют, к какому виду они относятся, также оценивают интенсивность пересечения маршрута. Зачастую на прохождение одного маршрута, протяженность которого может быть от 5 до 15 километров, уходит два дня: в первый день проводят затирку следов, во второй — их подсчет.

Данные, которые получают в результате зимнего учета, важны для анализа динамики численности диких зверей, а также при планировании биотехнических мероприятий.

В середине ноября прошлого года в урочище Монахи в Челябинском городском бору открыли птичью столовую «Пташкино счастье». На крытой площадке установили яркие кормушки, которые могут пополнять едой для птиц все желающие.

А в лесах области перед новогодними праздниками усилили охрану хвойных деревьев. Лесные инспекторы и полицейские ежедневно проводили рейды. Но, к сожалению, это не помогло предотвратить незаконную рубку 14 деревьев. Ущерб оценили в 201 тысячу рублей.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138158/