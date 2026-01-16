Обратная связь Воскресенье, 18 января, 13:51
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Какие вещи взять с собой на купание в проруби.

Какие вещи взять с собой на купание в проруби.

Это важно для безопасности и здоровья. Подробнее

| Общественная жизнь

Диких животных Челябинской области пересчитают.

Диких животных Челябинской области пересчитают.

В 20 государственных заказниках региона начали проводить зимние маршрутные учеты животных. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня пятница 16 января 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Утром 15 января на трассе под Миассом спасли от мороза семью с четырьмя детьми.

Утром 15 января на трассе под Миассом спасли от мороза семью с четырьмя детьми.

Также помощь получили два водителя. Подробнее

| Общественная жизнь

На Южном Урале при активном участии жителей благоустроили свыше 150 территорий.

На Южном Урале при активном участии жителей благоустроили свыше 150 территорий. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 15.01.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области определились тренды на имена для новорожденных.

В Челябинской области определились тренды на имена для новорожденных.

Первые недели 2026 года показали неожиданную смену лидеров. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты»

Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты» Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Диких животных Челябинской области пересчитают.

Диких животных Челябинской области пересчитают.

Фото: Валерий Болбат, предоставлены ГБУ «ООПТ Челябинской области»

 Диких животных Челябинской области пересчитают.

В 20 государственных заказниках региона начали проводить зимние маршрутные учеты животных. За эту работу отвечают сотрудники государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» при содействии регионального министерства экологии.

— Учетные работы позволяют получить объективную информацию о популяции животных на особо охраняемых природных территориях, — обратил внимание исполняющий обязанности директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев. — Когда полевые работы закончатся, специалисты проанализируют полученные данные, а итоги учетов подведут весной.

Как уточнили в ГБУ «ООПТ Челябинской области», зимний маршрутный учет диких животных проводят при устойчивом снежном покрове, когда следы зверей можно различить. Для проведения учета заранее утверждают маршруты, которые равномерно распределены по всей территории заказников.

Специалисты фиксируют следы зверей и птиц, определяют, к какому виду они относятся, также оценивают интенсивность пересечения маршрута. Зачастую на прохождение одного маршрута, протяженность которого может быть от 5 до 15 километров, уходит два дня: в первый день проводят затирку следов, во второй — их подсчет.

Данные, которые получают в результате зимнего учета, важны для анализа динамики численности диких зверей, а также при планировании биотехнических мероприятий.

В середине ноября прошлого года в урочище Монахи в Челябинском городском бору открыли птичью столовую «Пташкино счастье». На крытой площадке установили яркие кормушки, которые могут пополнять едой для птиц все желающие.

А в лесах области перед новогодними праздниками усилили охрану хвойных деревьев. Лесные инспекторы и полицейские ежедневно проводили рейды. Но, к сожалению, это не помогло предотвратить незаконную рубку 14 деревьев. Ущерб оценили в 201 тысячу рублей.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138158/

2026-01-16PKT12:00:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Узнать об отключениях и сроках возобновления подачи горячей воды или тепла в доме теперь просто!
» Оперативная обстановка.
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».
» Узнать об отключениях и сроках возобновления подачи горячей воды или тепла в доме теперь просто!
» Оперативная обстановка.
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги