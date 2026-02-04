Фото: Анна Махнина, ИА «Первое областное»

Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.

Ведомство будет искать признаки сговора и завышения стоимости продукции.

Челябинское управление ФАС России начинает масштабную проверку в сфере ценообразования на социально значимые сорта хлеба. Поводом стало поручение из центрального аппарата службы, сообщает пресс-служба ведомства.

Фокус внимания регулятора будет направлен на оптовые цены на наиболее востребованные у населения виды хлеба и булочных изделий из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Цель — определить, насколько обоснованно региональные участники рынка устанавливают текущие отпускные цены.

В рамках проверки антимонопольщики проведут детальный анализ финансово-экономических показателей как самих хлебозаводов, так и их сбытовых организаций. Изучению подлежит деятельность за весь 2025 год.

В управлении подчеркивают, что в случае обнаружения признаков необоснованного завышения цен или сговора ведомство примет предусмотренные законом меры антимонопольного реагирования.

Информация преоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/antimonopolnaya-sluzhba-proverit-tseny-na-khleb-v-chelyabinskoy-oblasti/