В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

Нормальная зима не наступила даже в Сибири.

Морозы в России всё никак не наступят.

Россию захватили массы теплого воздуха из незамерзающего Атлантического океана. В итоге в центральной России и даже в Сибири сложился слишком мягкий для декабря климат. Подробности об этой аномалии рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Циркуляция [атмосферы] сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь–декабрь — это месяцы холодные, то это означает, что температурные аномалии положительные», — объяснил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Любопытно, что летом эффект был бы противоположный. В теплое время года воздушные массы с Атлантики приносят прохладу и температуру ниже нормы. Однако этой зимой атлантический воздух согревает, а часть тепла приходит в Россию аж с севера Африки. Потепление затронуло страну вплоть до Сибири.

«В Сибири сейчас очень высокая температура, она на восемь-десять градусов выше нормы. И связано это с тем, что в Сибирь дошел атлантический воздух, что бывает крайне редко», — сказал синоптик.

По данным Вильфанда, именно поэтому на юге Красноярского края, в Омской области и Алтайском крае сейчас наблюдается оттепель. Дневные температуры там держатся около нуля.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/winter/2025/12/05/76155964/

2025-12-08PKT10:42:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

