На территории лыжной базы в Курчатовском районе Челябинска к концу 2026 года построят новое здание школы карате. Подробнее

Общественная жизнь

В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.

В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.

 Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.

На территории лыжной базы в Курчатовском районе Челябинска к концу 2026 года построят новое здание школы карате. Сейчас школа располагается в помещении самой лыжной базы, однако существующее здание уже не соответствует потребностям спортсменов.

Новое помещение разместят рядом со старым. Оно тоже будет одноэтажным, но значительно просторнее — площадь составит 318 квадратных метров, что в полтора раза больше нынешней. Основную часть займет зал для тренировок площадью 180 квадратных метров. Высота потолков составит четыре метра, панорамные окна обеспечат естественное освещение. В проект включены раздевалки, административные и медицинские кабинеты, тренерская и помещения для хранения инвентаря.

Чтобы занятия юных каратистов не прекращались, старое здание начнут демонтировать только после ввода нового в эксплуатацию. После завершения строительства объект передадут в муниципальную собственность.

Проект строительства будет реализован федеральным застройщиком по договору о комплексном развитии территории, заключенным с администрацией Челябинска в декабре 2025 года, сообщили в пресс‑службе компании.

Ранее в Челябинске начал работать фиджитал-центр с киберспортивной зоной и воркаутом.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/sport/1139154/

2026-03-05PKT10:27:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

