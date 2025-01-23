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Блочно-модульную лыжную базу откроют в Кыштыме осенью.

Решение о строительстве блочно-модульной лыжной базы на улице Пеньковка было принято во время визита губернатора в Кыштым в июне прошлого года. Тогда Алексей Текслер поддержал инициативу городской администрации об улучшении условий для занятий зимними видами спорта.

— Модульная лыжная база — это сборно-разборное здание общей площадью 160 квадратных метров, состоящее из блоков высокой заводской готовности. Одновременно в ней смогут находиться до 50 человек. Предусмотрены помещения для тренеров, раздевалки, комнаты для подготовки и хранения лыж. Открытие новой базы запланировано на осень, перед началом следующего спортивного сезона, — рассказала глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

Сейчас лыжная база «Спартак» на улице Пеньковка представляет собой небольшое здание с печным отоплением — оно используется воспитанниками лыжной секции детско-юношеской спортивной школы и горожанами не одно десятилетие.

Ранее в Каслинском районе расчистили заросший парк Машиностроителей и проложили там лыжню. Прежде местным школьникам во время уроков физкультуры приходилось ходить до лыжной трассы на «Прямой пристани» у озера Киреты и переходить опасный участок оживленной дороги, но теперь они смогут кататься на лыжах в ближайшем парке.

Информация предоставленна:https://gubernia74.ru/articles/news/1130823/