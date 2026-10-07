Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноуральской панорамы»

Управляющие компании Челябинской области задолжали за свет 332 миллиона рублей.

Сразу пять управляющих компаний Челябинской области попали под проверку из-за больших долгов за электроэнергию. Им грозят солидные штрафы и даже лишение лицензии.

У некоторых управляющих компаний сумма долга уже превысила начисления более чем за полтора года, сообщает старейшее городское издание «Вечерний Челябинск» со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

— Нарушения платежной дисциплины могут привести не только к начислению пени и судебному взысканию, но и стать основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий и привлечения к ответственности, — цитирует издание поставщика электроэнергии.

В общей сложности к этой осени региональные управляйки накопили уже 332,9 миллиона рублей долгов.

На днях Арбитражный суд признал «ДЕЗ Калининского района» Челябинска банкротом и ввел конкурсное производство. Напомним, документы на банкротство в Арбитражный суд области скандально известная управляющая компания региональной столицы подала еще в начале этого года, заявив о о своей материальной несостоятельности.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/