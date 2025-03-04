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Управляющие компании Челябинской области отчитаются перед собственниками жилья.

До конца марта 2025 года все управляющие компании Челябинской области обязаны предоставить собственникам квартир отчеты о выполнении своих обязательств в рамках договора управления за 2024 год. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

Форму и содержание отчета определяют сами управляющие организации, так как в жилищном законодательстве отсутствуют строгие требования к их оформлению. Однако если отчет покажется собственникам недостаточно информативным, они могут запросить дополнительные материалы, например, акты выполненных работ или договоры с подрядчиками.

Как пишет «Вечерний Челябинск», Жилищный кодекс рекомендует проводить общее собрание собственников во втором квартале, где можно обсудить работу управляющих компаний за прошлый год и утвердить планы. Также жильцы вправе пригласить представителей управляющей компании для прямого обсуждения ключевых вопросов.

В случае неудовлетворительной работы управляющей компании жильцы могут добиться расторжения договора. Это возможно как из-за подтвержденного факта неудовлетворительной работы, так и после истечения года действия договора — по желанию собственников.

Для официального взаимодействия рекомендуется использовать портал ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Госуслуги Дом» или подавать запросы в письменной форме. Управляющая компания должна предоставить ответ в определенные законом сроки.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что количество аварийных инцидентов на объектах инженерной инфраструктуры по сравнению с прошлой зимой снизилось более чем в четыре раза.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131778/