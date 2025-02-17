фото:Freepik.

В Челябинской области усилят контроль за уборкой наледи с тротуаров.

Вопросы состояния тротуаров и прилегающих территорий обсудили руководители муниципалитетов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и представители Государственной жилищной инспекции на совещании, которое провел заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик.

— Мы получаем от жителей много жалоб на неудовлетворительную уборку тротуаров от наледи, — отметил Андрей Фалейчик. — Сейчас сложный период с перепадами температур, поэтому состояние тротуаров и прилегающих территорий требует повышенного внимания. Это вопрос не только эстетики, но и, прежде всего, безопасности наших граждан.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Людмила Алпатова призвала руководителей муниципалитетов следить за качеством уборки и содержанием прилегающих территорий. Особенно важно своевременно убирать снег и наледь у важных социальных объектов, таких как школы, детские сады и больницы.

Андрей Фалейчик напомнил, что ранее муниципалитетам передали уборочную технику, сейчас ее необходимо активно использовать. Также было предложено привлекать к уборке торговые организации.

По итогам совещания был разработан единый план мероприятий по очистке и благоустройству территорий. Нарушителей правил благоустройства будут привлекать к административной ответственности. Государственная жилищная инспекция проверит управляющих компаний на предмет качества уборки придомовых территорий и очистки крыш от снега и наледи.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов контролировать работу управляющих компаний. На областном совещании глава региона отметил, что жители региона жалуются на наледь во дворах и сосульки на крышах. Алексей Текслер напомнил о ранее проведенной классификации управляющих компаний и призвал продолжать эту работу.

В понедельник, 17 февраля, глава Копейска Светлана Логанова поручила провести рейды по выявлению неочищенных тротуаров и прилегающих территорий у торговых точек.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131409/