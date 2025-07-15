Оперативная обстановка на 17.07.2025 год.

1. Сегодня четверг 17 июля 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 7° С
• атмосферное давление 736 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 96%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП с 1 пострадавшим.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Луначарского 23, К. Маркса 6,8,10 с 9 до 12 часов
Гайдара 30, К.Маркса 2-8 п, Дзержинского 53-4 п. с 9 до 13 часов
Дзержинского 50,52,54 с 12 до окончания
2 В сетях электроснабжения
Ленина 3, 5, 7,9,11, Ермолаева 30-36,, Архипова 2,4, 6, 6а,10 с 8 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Гайдара 30, К.Маркса 2-8 п, Дзержинского 53-4 п. с 9 до 13 часов
Космонавтов 20, 22.24,26,
Набережная 47,49,53,55,56,59,
Комсомольская 21,23,25,26,27,29 до окончания работ
Внимание жителей!
17-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность
(4 класс горимости леса по региональной шкале).
Вниманию озерчан!
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 17 июля 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге местами грозы. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от +8° до +13°, в горах и низинах до +3°, днём от +21° до +26°, на юге до +29°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: В ближайшие дни (15-17 июля) на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановкза:
НЯ: 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 320 обращений.
Информация предоставлеа:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61584/