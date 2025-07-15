2025-07-17PKT11:02:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 17.07.2025 год. 1. Сегодня четверг 17 июля 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 7° С • атмосферное давление 736 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96% • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП с 1 пострадавшим. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 23, К. Маркса 6,8,10 с 9 до 12 часов Гайдара 30, К.Маркса 2-8 п, Дзержинского 53-4 п. с 9 до 13 часов Дзержинского 50,52,54 с 12 до окончания 2 В сетях электроснабжения Ленина 3, 5, 7,9,11, Ермолаева 30-36,, Архипова 2,4, 6, 6а,10 с 8 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 30, К.Маркса 2-8 п, Дзержинского 53-4 п. с 9 до 13 часов Космонавтов 20, 22.24,26, Набережная 47,49,53,55,56,59, Комсомольская 21,23,25,26,27,29 до окончания работ Внимание жителей! 17-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Вниманию озерчан! 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 17 июля 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге местами грозы. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от +8° до +13°, в горах и низинах до +3°, днём от +21° до +26°, на юге до +29°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: В ближайшие дни (15-17 июля) на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановкза: НЯ: 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 320 обращений. Информация предоставлеа:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61584/ kseniya.prikina 2025-07-17PKT11:02:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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