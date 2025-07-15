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Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.

Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.

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Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».

Сегодня героиня нашего интервью - Ирина Маркина - директор Автономной некоммерческой организации "Мамуля". Миссия организации - поддерживать женщин с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию, испытывающих материальные трудности. Команда "Мамули" бесплатно помогает нуждающимся семьям Озёрска и Каслей продуктами, одеждой, медикаментами, оказывает психологическую и социально-правовую поддержку. Главный манифест организации - профилактика социального сиротства, восстановление здоровой благоприятной. Подробнее

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В центре внимания. Городской клуб служебного собаководства

Мы побывали в гостях у городского клуба служебного собаководства. Кто состоит в этом клубе, кто такой хендлер, в чём заключаются тонкости ответственного содержания собак, - об этом вы узнаете в нашем репортаже. Подробнее

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Магнитогорские врачи спасли пациента, у которого пищевод почти полностью оторвался от желудка.

Магнитогорские врачи спасли пациента, у которого пищевод почти полностью оторвался от желудка. Подробнее

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Сегодня вторник 15 июля 2025 года. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г. Подробнее
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Оперативная обстановка на 17.07.2025 год.

1. Сегодня четверг 17 июля 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 7° С

• атмосферное давление 736 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП с 1 пострадавшим.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Луначарского 23, К. Маркса 6,8,10 с 9 до 12 часов

Гайдара 30, К.Маркса 2-8 п, Дзержинского 53-4 п. с 9 до 13 часов

Дзержинского 50,52,54 с 12 до окончания

2 В сетях электроснабжения

Ленина 3, 5, 7,9,11, Ермолаева 30-36,, Архипова 2,4, 6, 6а,10 с 8 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Гайдара 30, К.Маркса 2-8 п, Дзержинского 53-4 п. с 9 до 13 часов

Космонавтов 20, 22.24,26,

Набережная 47,49,53,55,56,59,

Комсомольская 21,23,25,26,27,29 до окончания работ

Внимание жителей!

17-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность

(4 класс горимости леса по региональной шкале).

Вниманию озерчан!

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 17 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге местами грозы. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от +8° до +13°, в горах и низинах до +3°, днём от +21° до +26°, на юге до +29°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие дни (15-17 июля) на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановкза:

НЯ: 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 320 обращений.

Информация предоставлеа:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61584/

2025-07-17PKT11:02:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, оперативная обстановка.

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