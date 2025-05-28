Оперативная обстановка на 29.05.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 29 мая 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 15 ° С

• атмосферное давление 747 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 68 %

• ветер западный 3-6 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, 1 чел. пострадал.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Ленина 36 до окончания

К.Маркса 32-6п с 9 до 12 часов

Матросова 34-2,2п-ды с 9 до 13 часов

К.Маркса 11-2п с 9 до 14 часов

Гайдара 24-9,10,11п-ды с 10ч 30м до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Дзержинского 49, 57, Семенова 16,18,23,25 с 9 час до окончания

К.Маркса 32-6п с 9 до 12 часов

Матросова 34-2,2п-ды с 9 до 13 часов

К.Маркса 11-2п с 9 до 14 часов

К.Маркса 32-9,10,11п-ды с 10 до 12 часов

Гайдара 24-9,10,11п-ды с 10ч 30м до 14 часов

К.Маркса 23-1,2п-ды с 14 до 16 часов

Вниманию жителей округа!

28 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Внимание водителей!

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения информацию:

В связи с ремонтными работами на наружных сетях холодного водоснабжения в р-не д. 36 по пр. Ленина будет перекрыто движение по четной стороне пр. Ленина от ул. Колыванова до пл. Курчатова с 09:00 27.05.2025 г. до 17:00 29.05.2025 г.

Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 29 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3-8

м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°, в горах и низинах

+3, +8°, днём +25, +30°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни водный режим большинства рек будет неустойчивым.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 27-28 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать со 2 по 4 классы пожарной опасности.

.Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 136 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61230/