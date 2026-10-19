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| Новости » Общественная жизнь

В Челябинской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра.

В Челябинской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра.

 В Челябинской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра.

До 20 часов вторника, 20 октября, в Челябинской области действует оранжевый уровень погодной опасности. Это предпоследняя ступень в цветовой шкале Гидрометцентра, которая предупреждает о неблагоприятных и местами опасных природных явлениях. Сегодня главной погодной опасностью для региона является сильный ветер — до 28 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в течение дня северо-западный ветер в среднем будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, однако порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду, а в отдельных районах — до 28 метров в секунду. Такой сильный ветер способен повредить слабо закрепленные конструкции, оборвать линии электропередач и повалить деревья, что может привести к возникновению аварийных ситуаций.

При этом существенных осадков в этот день не ожидается. Будет преобладать переменная облачность, а температура воздуха днем составит плюс 5–10 градусов. Уже в среду, 21 октября, ветер начнет постепенно стихать, самые сильные порывы будут до 20 метров в секунду, а в четверг, 22 октября, — до 14 метров в секунду.

Помимо оранжевого, существуют желтый (более низкий) и красный (более высокий) уровни погодной опасности. При желтом погода потенциально опасна: возможны неудобства и локальные проблемы. При красном погода очень опасна: высока вероятность крупных разрушений и чрезвычайных ситуаций.

Информация предоставлена:  gubernia74.ru

2026-10-20PKT10:55:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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