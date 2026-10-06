Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинской области зафиксировали рост числа поддельных купюр.

Как проверить подлинность банкноты, рассказали в полиции.

В Челябинской области в 2026 году участились случаи оборота поддельных банкнот. За девять месяцев в регионе обнаружили 42 фальшивые купюры номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Выявление поддельных банкнот осуществляется по нескольким каналам: в первую очередь — кредитными организациями в ходе инкассации. Отдельные случаи обнаружения фальшивых купюр фиксируются благодаря бдительности граждан, а также в торговых объектах»,— уточнили в главке.

Отличить поддельную купюру от настоящей помогут водяные знаки, защитная нить, рельефные элементы. Если хотя бы один из этих защитных элементов отсутствует, южноуральцам рекомендуют сразу же обратиться в полицию и сообщить, где и при каких обстоятельствах была получена купюра.

Жителям региона напомнили, что попытка сбыта поддельной банкноты влечет наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/