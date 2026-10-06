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В Челябинской области зафиксировали рост числа поддельных купюр.

В Челябинской области зафиксировали рост числа поддельных купюр.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинской области зафиксировали рост числа поддельных купюр.

Как проверить подлинность банкноты, рассказали в полиции.

В Челябинской области в 2026 году участились случаи оборота поддельных банкнот. За девять месяцев в регионе обнаружили 42 фальшивые купюры номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Выявление поддельных банкнот осуществляется по нескольким каналам: в первую очередь — кредитными организациями в ходе инкассации. Отдельные случаи обнаружения фальшивых купюр фиксируются благодаря бдительности граждан, а также в торговых объектах»,— уточнили в главке.

Отличить поддельную купюру от настоящей помогут водяные знаки, защитная нить, рельефные элементы. Если хотя бы один из этих защитных элементов отсутствует, южноуральцам рекомендуют сразу же обратиться в полицию и сообщить, где и при каких обстоятельствах была получена купюра.

Жителям региона напомнили, что попытка сбыта поддельной банкноты влечет наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/

2026-10-07PKT08:53:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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