Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Челябинским школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября.

Исключение — экстренные случаи.

С 1 сентября школьники смогут использовать мобильные телефоны на уроках только в экстренных случаях. Это предусматривает приказ Минпросвещения, который вступит в силу с началом нового учебного года, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, использовать телефон на уроках ребятам запретят. Исключение — угрозы жизни или здоровью школьников или работников.

Запрета на использование смартфона на переменах в документе нет. Школы сами будут решать, разрешать ли ребятам брать телефоны в руки на перерывах.

Сергей Кравцов напомнил, что ограничения на использование телефонов на уроках были установлены ранее федеральным законодательством. Приказ Минпросвещения скорректирует действующие правила.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskim-shkolnikam-zapretyat-ispolzovat-telefony-na-urokakh-s-1-sentyabrya/