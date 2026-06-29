Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

В России остановили экспорт бензина и авиакеросина.

В интересах потребителей в России остановили экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается и полный запрет на экспорт дизельного топлива. Это стало одним из шагов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Как отметил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы работают на максимуме.

— Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — сообщил президент.

Сейчас на внутренний рынок уже поступили резервные объемы топлива — его в запасах страны 1,7 миллиона тонн, примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Ситуацию на топливном рынке страны в круглосуточном режиме контролирует созданный правительством штаб. Аналогичный штаб создан на уровне правительства Челябинской области и муниципалитетов. В регионе, напомним, даже открыли возможность для южноуральцев в формате онлайн сообщить о спекулянтах и нехватке нужного вида топлива на конкретной заправке.

Как заверил президент, Россия как производитель и крупный экспортер нефтепродуктов готова к любым вызовам в этой сфере через наращивание производства и регулирование цены. Все принимаемые меры помогут уже в ближайшее время стабилизировать ситуацию на топливном рынке и не допустить проблем с топливом в долгосрочной перспективе.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141589/