Фото: предоставлено министерством культуры Челябинской области.

На дне реки Миасс нашли чугунный котелок предположительно конца XIX века.

При очистке реки Миасс в Челябинске рабочие нашли несколько предметов, которые могут быть интересны всем, кто неравнодушен к истории. Со дна реки подняли предположительно немецкий шлем Stahlhelm времен Второй мировой войны. На одной из его сторон изображена эмблема Люфтваффе. Также рабочие подняли на поверхность советский пожарный шлем модели М-103 61 и чугунный котелок. Историки предполагают, что котелок изготовили в конце XIX — начале XX века.

Министерство экологии Челябинской области решило передать все найденные предметы в Государственный исторический музей Южного Урала. Теперь все находки пройдут через научную экспертизу. Не исключено, что скоро они пополнят музейный фонд.

— Каждый предмет, который поступает в собрание Государственного исторического музея Южного Урала, приобретает статус культурной ценности Российской Федерации, — обратила внимание первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. — Благодарим коллег из министерства экологии Челябинской области за содействие в пополнении фондов. Сейчас реставраторов ждет большая и кропотливая работа.

При этом директор музея Полина Глинских отметила, что не меньше работы предстоит и хранителям.

— Коллеги уже подняли большое количество карточек поступления советского периода. И была практика, когда дети находили какие-то интересные предметы, играли с ними, а потом это случайным образом попадало в музей, — рассказала Полина Глинских. — Мне кажется, такое взаимодействие ведомств — показатель бережного отношения к историческим артефактам. А для нас это возможность в прямом смысле слова прикоснуться к материальной истории.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64300/