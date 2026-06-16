В центре внимания. Выставка «Арт-прорыв».

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В Озерске проходит конкурс на лучший эскизный проект въездного знака.

В Озерске проходит конкурс на лучший эскизный проект въездного знака. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 18.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 18.06.26 г. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 17.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 17.06.26 г. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа 16.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа 16.06.26 г. Подробнее

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День России в Озерске: хроника праздничных событий.

День России в Озерске: хроника праздничных событий. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 15.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 15.06.26 г. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 11.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 11.06.26 г. Подробнее

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Онлайн-голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня.

Онлайн-голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 10.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 10.06.26 г. Подробнее
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В центре внимания. Выставка «Арт-прорыв».

При входе в городскую библиотеку Озёрска читателей сейчас встречает необычная выставка декоративно-прикладного творчества «Арт-Прорыв». Авторы экспонатов —дети с ограниченными возможностями здоровья - воспитанники Озёрского центра содействия семейному воспитанию, а также их сверстники из школы № 36 и городской организации «Наши дети».

Эта выставка – финал творческого этапа масштабного проекта Озёрского центра содействия семейному воспитанию «Особые дети — особые таланты», поддержанного грантом конкурса «Люди и города» Госкорпорации «Росатом».

2026-06-18PKT08:46:00

Ключевые теги: Озерск, новости.

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