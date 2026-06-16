В центре внимания. Выставка «Арт-прорыв».

При входе в городскую библиотеку Озёрска читателей сейчас встречает необычная выставка декоративно-прикладного творчества «Арт-Прорыв». Авторы экспонатов —дети с ограниченными возможностями здоровья - воспитанники Озёрского центра содействия семейному воспитанию, а также их сверстники из школы № 36 и городской организации «Наши дети».

Эта выставка – финал творческого этапа масштабного проекта Озёрского центра содействия семейному воспитанию «Особые дети — особые таланты», поддержанного грантом конкурса «Люди и города» Госкорпорации «Росатом».