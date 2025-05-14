В центре внимания. Выставка "Н2О. Притяжение" в ЦГБ.

В Челябинской области создали кинокомиссию для организации съемок фильмов и сериалов.

Решение о создании такой комиссии, которая бы занималась поддержкой киностудий в организации съемок на Южном Урале, было принято губернатором Алексеем Текслером еще год назад. Подробнее