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Новая выставка расскажет челябинцам о значении синего цвета в мировых культурах.

Новая выставка расскажет челябинцам о значении синего цвета в мировых культурах.

 Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Новая выставка расскажет челябинцам о значении синего цвета в мировых культурах.

В южноуральскую столицу привезут уникальные вещи из разных концов света.

В среду, 23 сентября, в Челябинске состоится открытие выставки «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» (0+). Музеи Московского Кремля привезут в Музей Южного Урала более 100 уникальных экспонатов — изысканных вещей русских царей, уникальные иконы и картины. Особое внимание на выставке уделят истории камней небесных оттенков, которые использовали для украшения предметов роскоши в разных государствах, сообщают организаторы.

«Сапфир, бирюза, лазурит в культурах Востока символизировали гармонию и защиту от зла, а в византийской и древнерусской традициях ассоциировались с божественным светом и небесной твердью»,— уточнили в Музеях Московского Кремля.

На выставке представят уникальные ювелирные украшения, парадные одеяния, книги, изысканные вещи и предметы церковного обихода, датированные XII—XIII и XV—XIX веками и созданные в разных уголках света — от Византии до древней Руси. Главным украшением выставки станет парадный синий кафтан юного императора Петра II, который является наглядным примером соединения символики цвета и эстетики новой императорской эпохи.

Выставка проработает до 24 января 2027 года.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-09-22PKT10:28:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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