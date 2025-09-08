В Челябинск из Музеев Московского Кремля привезут личные вещи патриарха Никона.

Обратная связь Среда, 10 сентября, 09:56
Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 10.09.2025 год. Подробнее

Общественная жизнь

Выставка «Царь и Патриарх» будет посвящена отношениям церкви и власти в XVI—XVIII веках. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Общественная жизнь

На трассе «Вираж» в Коркино завершился третий этап открытого летнего чемпионата и первенства Челябинской области по мотокроссу. Подробнее

Общественная жизнь

На трассе «Вираж» в Коркино завершился третий этап открытого летнего чемпионата и первенства Челябинской области по мотокроссу. Подробнее

Общественная жизнь

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

Общественная жизнь

Однако середина будет вполне осенней — пасмурной и с дождями. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Общественная жизнь

Новости » Общественная жизнь

 Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Выставка «Царь и Патриарх» будет посвящена отношениям церкви и власти в XVI—XVIII веках.

В конце октября в Челябинск из Музеев Московского Кремля привезут реликвии эпохи первых Романовых. Личные вещи, символы власти, иконы и облачения священнослужителей впервые приедут на Южный Урал, рассказали в пресс-службе Исторического музея Южного Урала.

Выставка артефактов XVI—XVIII веков получила название «Царь и Патриарх». Она расскажет о взаимоотношениях между церковью и правителями России в период Смутного времени, воцарения Романовых и Петровских реформ. Идея экспозиции — рассказать историю российского патриаршества через подлинные вещи, принадлежавшие церковнослужителям и государям.

Среди наиболее значимых экспонатов — митра первого русского патриарха Иова, посох и головной убор патриарха Филарета, нательный крест государя Михаила Федоровича, литургическое облачение патриарха Никона, часы государя Петра I.

«Выставочный проект станет восьмым в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с Музеями Московского Кремля. Рад, что благодаря этому взаимодействию тысячи жителей нашего региона могут из года в год приобщаться к национальному культурному наследию»,

— поделился министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Экспозиция будет работать в Историческом музее Южного Урала с 22 октября 2025 года по 11 января 2026-го.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinsk-iz-muzeev-moskovskogo-kremlya-privezut-lichnye-veshchi-patriarkha-nikona/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

