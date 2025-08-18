Евгений Цыганов и Полина Агуреева выступят в Челябинске с «Бесприданницей».

Фото: предоставлено Челябинским театром драмы

В Челябинске покажут спектакль «Бесприданница» с Полиной Агуреевой, Евгением Цыгановым и Ильей Любимовым в главных ролях. Постановку Мастерской Петра Фоменко привезут на гастроли 17 и 18 октября, сообщают в пресс-службе Театра драмы им. Наума Орлова.

Спектакль основан на пьесе Островского, но делает классическое произведение жестче, строже. Романсы здесь звучат не любовные, а отчаянные. Цыгане, написанные Островским, не поют, а кличут беду. В постановке нет места мелодраме, яркому купеческому быту и мохнатым шмелям.

Постановка и режиссура принадлежат Петру Фоменко, режиссер — Валюс Тертелис. В число актеров входят Наталия Курдюбова, Алексей Колубков, Томас Моцкус, Владимир Топцов, Галина Кашковская, Сергей Якубенко, Федор Малышев. Полина Агуреева в 2009 году получила за роль Ларисы Дмитриевны «Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль».

Драму в четырех действиях покажут на сцене Челябинского театра драмы. Возрастное ограничение — 12+.

