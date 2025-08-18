Обратная связь Среда, 20 августа, 03:22
| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

Он будет вдвое больше прежнего. Подробнее

| Общественная жизнь

Лайфхаки от «Разделяйки».

19 июля 2025 состоялась 58я акция "Разделяйка" в Озерске. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинск вышел в финал голосования за звание «Культурная столица 2027 года».

Финалистами стали восемь российских городов, которые набрали наибольшее число голосов жителей страны. Теперь каждый из них разработает специальную программу, которую нужно будет презентовать в Москве. Подробнее

| Общественная жизнь

Евгений Цыганов и Полина Агуреева выступят в Челябинске с «Бесприданницей».

Спектакль привезут в драмтеатр на «Большие гастроли». Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 18.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 18.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 14.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Сварщик в Миассе создает 3-метрового металлического Цоя.

На струнах огромной гитары можно будет даже сыграть. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Евгений Цыганов и Полина Агуреева выступят в Челябинске с «Бесприданницей».

Евгений Цыганов и Полина Агуреева выступят в Челябинске с «Бесприданницей».

Фото: предоставлено Челябинским театром драмы

В Челябинске покажут спектакль «Бесприданница» с Полиной Агуреевой, Евгением Цыгановым и Ильей Любимовым в главных ролях. Постановку Мастерской Петра Фоменко привезут на гастроли 17 и 18 октября, сообщают в пресс-службе Театра драмы им. Наума Орлова.

Спектакль основан на пьесе Островского, но делает классическое произведение жестче, строже. Романсы здесь звучат не любовные, а отчаянные. Цыгане, написанные Островским, не поют, а кличут беду. В постановке нет места мелодраме, яркому купеческому быту и мохнатым шмелям.

Постановка и режиссура принадлежат Петру Фоменко, режиссер — Валюс Тертелис. В число актеров входят Наталия Курдюбова, Алексей Колубков, Томас Моцкус, Владимир Топцов, Галина Кашковская, Сергей Якубенко, Федор Малышев. Полина Агуреева в 2009 году получила за роль Ларисы Дмитриевны «Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль».

Драму в четырех действиях покажут на сцене Челябинского театра драмы. Возрастное ограничение — 12+.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/kultura/evgeniy-tsyganov-i-polina-agureeva-vystupyat-v-chelyabinske-s-bespridannitsey/

2025-08-18PKT11:02:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Челябинск, театр, культура.

-0+

Другие новости по теме:
Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.
