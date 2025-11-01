Обратная связь Четверг, 6 ноября, 09:07
Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.

Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.

Особый способ уплотнения позволяет покрытию не знать деформации 25 лет.

Особый способ уплотнения позволяет покрытию не знать деформации 25 лет.

В Челябинске придумали технологию строительства дорог, которые не требуют ремонта.

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 05.11.2025 год.

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Хозяева турнира остались за чертой призеров, но выступили достойно. Подробнее

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 01.11.2025 год.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов. Подробнее
Оперативная обстановка.

1. Сегодня среда 5 ноября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -3°С

• атмосферное давление 749 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 66%

• ветер Южный 3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановых отключений в жилых домах нет.

Вниманию жителей!

По данным Челябинского ЦГМС :

Днем 05 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, на отдельных участках дорог гололедица от наката, порывы ветра до 20 м/с, в горных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь.

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 05 ноября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода с прояснением, ночью местами небольшой снег, днем по всей территории небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами до умеренных, в горах сильные. В отдельных районах метели, на отдельных участках дорог гололедица от наката. Ветер южный, юго-западный, ночью 5-10 м/с, с порывами до 16 м/с, днем 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от -5° до -10°, при прояснении до -16°, днем от +1° до -4°.

НЯ: Днем 05 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, на отдельных участках дорог гололедица от наката, порывы ветра до 20 м/с, в горных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега.

ОЯ: не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 122 обращения.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62351/

2025-11-05PKT11:25:00

2025-11-05PKT11:25:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

